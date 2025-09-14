هذا ما قاله سيفي غريب بعد ترسيمه وزيرا أول

جدّد الوزير الأول، سيفي غريب، التزامه بالسهر ميدانيا على خدمة المواطنين، بعد ترسيمه في منصبه اليوم الأحد، من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال الوزير الأول، في تصريح صُحفي عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون: “لقد شرّفني اليوم رئيس الجمهورية بتعييني كوزير أول، ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف سيفي غريب: “أسدى لي الرئيس تبون، كل التعليمات اللازمة من أجل خدمة المواطن الجزائري أولا. والدفع بالاقتصاد الوطني نحو المراتب التي تليق بالجزائر كدولة محورية إقليميا ودوليا”.

وجدد الوزير الأول، التزامه والتزام كل الطاقم الحكومي، بالسهر ميدانيا على خدمة المواطن والتشاور مع كل الفئات والشرائح الوطنية، خدمة للبلاد.

هذا واستقبل اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السيد سيفي غريب، الوزير الأول بالنيابة، والذي رسّمه الرئيس وزيرا أول، وكلّفه بتشكيل الحكومة.