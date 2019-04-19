هذا ما قاله شافع بوعيش بخصوص الضغوط التي تمارسها الإدارة للتراجع عن قرار مقاطعة الإنتخابات
استنكر النائب البرلماني شافع بوعيش ضغوط التي تمارسها الإدارة بولاية بجاية غلى رؤساء المجاس المنتخبة للتراجع على القرار مقاطعة انتخابات الرئاسية المقرر إقامتها 4 جويلية المقبل.
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استنكر النائب البرلماني شافع بوعيش ضغوط التي تمارسها الإدارة بولاية بجاية غلى رؤساء المجاس المنتخبة للتراجع على القرار مقاطعة انتخابات الرئاسية المقرر إقامتها 4 جويلية…
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