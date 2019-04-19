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هذا ما قاله شافع بوعيش بخصوص الضغوط التي تمارسها الإدارة للتراجع عن قرار مقاطعة الإنتخابات

أخبار الجزائر
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هذا ما قاله شافع بوعيش بخصوص الضغوط التي تمارسها الإدارة للتراجع عن قرار مقاطعة الإنتخابات
بقلم وافي مهاجري

استنكر النائب البرلماني شافع بوعيش ضغوط التي تمارسها الإدارة بولاية بجاية غلى رؤساء المجاس المنتخبة للتراجع على القرار مقاطعة انتخابات الرئاسية المقرر إقامتها 4 جويلية المقبل.


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