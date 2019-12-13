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هذا ما قاله شرفي عن وفاة مراقب من حملة تبون في البيض

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هذا ما قاله شرفي عن وفاة مراقب من حملة تبون في البيض
بقلم نادية بن طاهر

ترحم رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الإنتخابات، محمد شرفي، اليوم الجمعة، على مراقب ينتمي لحملة عبد المجيد تبون، بعد وفاته أمس بالبيض.

ولم يُرد شرفي التعليق على قضية وفاة المراقب، خلال ندوة صحفية عقبت إعلانه عن النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية، قائلا أنه سيترك الأمر للقضاء والذي سيقوم بإضفاء الحقائق عليه.

وحول إعلان مديرية حملةتبون، عن وفاة المراقب، داخل مركز إنتخابي بالبيض، بعد الإعتداء عليه، قال شرفي أن المعطيات المتوفرة لدى سلطة الإنتخابات، ولدى مديرية حملة تبون، قد تختلف، لذلك فضل ترك الأمر للقضاء.

وفي إجابته على سؤال يتعلق بإمكانية حدوث نزاعات حول الأصوات، قال شرفي أن هذا الأمر يرجع للمجلس الدستوري.


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