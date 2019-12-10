هذا ما قاله شيوخ السلفية عن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية

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هذا ما قاله شيوخ السلفية عن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية
بقلم مصطفى.ق

أصدر شيوخ السلفية في الجزائر بيانا حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل.

وأكد الشيوخ  ان المشاركة في هذه الانتخابات تأتي للمحافظة على نعمة الأمن والإستقرار.

وحذر شيوخ السلفية في بيانهم من دعوات الدول الغربية المخططة لإثارة الشعب ضد الجيش بأيادي الجزائريين أنفسهم.

كما حذر مشايخ السلفية، الشعب ممن يسعون لإثارة الفتن والتدخل الأجنبي في سياسة البلد.

وحذر البيان الذي وقعه الشيخ فركوس، والدكتور عبد المجيد جمعة والشيخ أزهر سنيقرة والشيخ نجيب جلواح، الجزائريين من الفرقة والفتنة والشذوذ.

وقال المشايخ أن بيانهم هذا موجه للمخلصين والشرفاء من هذا الوطن، ليكونوا مفاتيح للخير مغالق للشر، وأن يجنبوا الجزائر فتنة تأتي على الأخضر واليابس.


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