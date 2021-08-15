هذا ما قاله صاحب السالفي مع جثة الراحل جمال بن اسماعيل

عرض مراقب الشرطة محمد شاقور مدير الشرطة القضائية بالعاصمة، اليوم الأحد، في ندوة صحفية، .اعترافات عدد من المشتبه فيهم في قتل وحرق الشاب جمال بن اسماعيل

وكشف مدير الشرطة القضائية، أن مصالح الأمن قامت بفتح تحقيق في قضية قتل وحرق والتنكيل بجثة الراحل جمال بن اسماعيل، وإقتحام مقر الأمن. حيث تم إلقاء القبض على 36 شخصا مشتبه فيهم من بينهم 3 نساء.

وفيما يلي اعترافات المشتبه فيه، أستاذ العلوم الإسلامية، والذي قام بنشر ستوري على حسابه بفايسبوك، لسالفي مع جثة المرحوم جمال بن اسماعيل.

وقال المشتبه فيه: “اتصل بي صديق قدم لتيزي وزو، وطلب الإلتقاء بي بمدينة الأربعاء ناث ايراثن، ذهبت إليه ووصلت مساءً إلى ساحة المدينة، أين تم حرق المرحوم، أعترف بأنني قمت بنشر ستوري مع جثة الراحل على صفحتي بموقع التواصل الإجتماعي، وقلت هذا الذي حرق قاموا بحرقه، ولكن بعد مرور بضع ساعات أحسست أنني قمت بخطأ فحذفتها، قبل أن أسمع من مواقع التواصل الإجتماعي إن الضحية بريء”.

وأشار المتهم، إلى إن رأى وجوها غريبة في المنطقة، لم يتعود على رؤيتها هناك، مضيفا بأنه شك حتى في صديقه الذي أراد الإلتقاء به في المنطقة.