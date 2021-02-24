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هذا ما قاله صالح قوجيل لحظة انتخابه رئيسا لمجلس الأمة

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هذا ما قاله صالح قوجيل لحظة انتخابه رئيسا لمجلس الأمة
بقلم نسرين محفوف

زكى أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، صالح قوجيل، رئيسا لمجلس الأمة بالأغلبية.

وبعد تنصيبه على رأس “السينا”، شكر صالح قوجيل، كل من كانت لديهم رغبة في الترشح.

وقال “هذه رغبة من طرف رئيس الجمهورية، وايضا رغبتي، من يوم إنشاء المجلس، تجسيدا لمبدأ الديمقراطية”.

وأكد قوجيل أن الديمقراطية ستتعمق أكثر فاكثر، وهي رسالة في الداخل والخارج، لأن هذه المؤسسة لديها أهمية كبيرة.

وأشار أنه قريبا سنذهب إلى انتخابات تشريعية ثم سنمشي إلى انتخابات المحلية والولائية.

وأكد أن دور المجلس في هذه المرحلة هي مساندة رئيس الجمهورية، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة.

وتابع ” رغم المشاكل والصعوبات، تبقى الجزائر دائما مرفوعة الرأس، والدولة تبقى دائما واقفة”.


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