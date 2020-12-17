هذا ما قاله صهر شهيد المروحية العسكرية محمد الأمين الوافي

عبر علي سوفي، عن حزنه وصدمته من خبر وفاة صهره، شهيد المروحية العسكرية محمد الأمين الوافي بعرض البحر في تيبازة.

وقال في تصريح خص به النهار “فقدنا شهيد الواجب الوطني، الوافي امين، ابن الجيش الوطني الشعبي وكل الشعب الجزائري”.

وأضاف صهر الشهيد “نرجو من الله ان يسكنه فسيح جناته هو والطاقم الذي كان يرافقه على المروحية العسكرية”.

وتابع علي سوفي “لا يسعنا الا نقول أنه قدر الله ولا نستطيع رده، لا زلت تحت الصدمة ولا أستطيع الحديث”.

للتذكير، استشهد 3 ضباط، على إثر سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (MS-25 Merlin) التابعة لقيادة القوات البحرية.

وسقطت الطائرة المروحية، أثناء قيام طاقمها بمهمة مأمورة، صباح اليوم الأربعاء في حدود الساعة 11:25، بعرض البحر في مدينة بوهارون، بتيبازة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يتعلق الأمر بالمقدم خروسة نور الدين، والمقدم الوافي محمد الأمين، والملازم الأول بوزايدة نورالدين.