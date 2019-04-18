هذا ما قاله عبد العزيز بلعيد لرئيس الدولة خلال لقائهما اليوم

استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد.

وحسب بيان لحزب جبهة المستقبل فإن الاستقبال وقد جرى بمقر رئاسة الجمهورية.

وقدم رئيس جبهة المستقبل تصورات الحزب لمجابهة التطورات التي تمر بها الساحة السياسية في الجزائر.

وقال انه على السلطة الاستماع لصوت الشعب من خلال الحراك الشعبي، وطرح الحزب الحلول التي يراها مناسبة التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.

عن طريق هيئة مستقلة للانتخابات تتمتع بإستقلالية كاملة، تخول لها مهم مراقبة الانتخابات وتنظيمها.