هذا ما قاله عضو لجنة الفتوى حول إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان

كشف عضو لجنة الفتوى محند ادير مشنان أن العمل متواصل بخصوص إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان من عدمه.

وأوضح مشنان أن اللجنة “لن تخرج بأي قرار يحيد عن المصلحة العامة ومصلحة المواطن ومقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها السمحة”.

وفي تصريح لوأج قال ذات العضو ان “إصدار فتوى وقرار إقامة صلاة التراويح، سيكون بالتنسيق مع كافة الجهات المكونة لهذه الهيئة.

وفي ذات السياق أشار عضو لجنة الفتوى أنه “بناء على معطيات علمية لا يمكن حاليا لأي كان أن يتنبأ بها “.

واكد عضو لجنة القتوى أن العمل قائم لجمع المعطيات ورصد الواقع الصحي المرتبط بانتشار فيروس كورونا.

وقال مشنان أن لجنة الفتوى في تواصل دائم ومستمر مع وزارتي الشؤون الدينية ووزارة الصحة ولجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا.