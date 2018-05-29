أكّد علماء فلك جزائريين، أنّه يجب وضع قواعد تحديد مواقيت الصّلاة والإمساك والتقويم الهجري معتمد من طرف وزارة الشؤون الدينية كل سنة.

وحسب بيان لعلماء الفلك، إنّ وضع مواقيت الصلاة هي من اختصاص مجموعة من خبراء علم الفلك.

المنتسبين إلى مركز البحث في الفلك وفيزياء الفلك والجيوفيزياء (CRAAG) باعتماد قواعد حساب معيارية.

هذه القواعد هي نفسها المستعملة منذ عقود ومتفق عليها من طرف العالم الإسلامي أجمع.

إضافة، فإنّ هذه الرزنامة الشاملة تحوي مواقيت الصلاة والإمساك ومناسبات التقويم الهجري.

بالإعتماد على معايير فلكية لإمكانية رؤية الهلال و ليس فقط على مواقع القمر.

وكشف البيان أنّ، قواعد حساب المواقيت أسّسها الفلكي المسلم البيروني قبل ألف سنة وعلماء فلك آخرون ساهموا على مدى تاريخ الأمّة.

نقصد هنا بشكل أدق قاعدة الـ18 درجة من انخفاض الشمس تحت الأفق والتي تعتمد في حساب مواقيت صلاتي الفجر والعشاء، ومواقيت الفجر هي مواقيت الإمساك.

يشار إلى أنّ ، هذا البيان جاء ردّا على على الجدل الذي أحدثه عالم الفلك “لوط بوناطير” حول مواقيت الصّلاة والإمساك المعتمدة من طرف وزارة الشؤون الدينية في الجزائر.

حيث اعتبروها بأنّها تصريحات غير صحيحة علميا بالإضافة إلى كونها غير مسؤولة.

ما يحتّم الرد عليها هو حجم الجدل العام والتّضليل الّذي أحدثته على نطاق واسع.

وأضاف البيان، أنّ بوناطيرو يقدّم وجهات نظر شاذة حول مواضيع حسّاسة، ينبغي الحذر منها.

وكل متابع لتصريحاته يلاحظ أنّه لا يقدّم معها أبدا أيّ مرجع علمي أو دراسة موثوقة.