هذا ما قاله عمارة بخصوص تجديد عقد بلماضي

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة أن الحديث عن تجديد عقد الناخب الوطني جمال بلماضي سابق لأوانه.

وأجرى رئيس الفاف شرف الدين عمارة حوارا مطولا مع موقع “العربي الجديد” القطري للحديث عن مباراة الغد أمام المنتخب المغربي في إطار الدور ربع النهائي من كأس العالم للمنتخبات العربية”.

وقال: “الحديث عن تجديد عقد بلماضي سابق لأوانه، ولن يتغير احترامنا وتقديرنا له وأقولها بصراحة إن “طلباته أوامر” فهو جزائري حتى النخاع، ويحب بلده و يبذل كل الجهد من أجله وبعيد تماما عن كل الاعتبارات المادية، وإن شاء الله لن نختلف في شيء ومتفقون في كل شيء حول العقد، فالعلاقات جيدة ونحاول توفير أفضل بيئة للعمل لتحقيق الإنجازات.