هذا ما قاله “عمارة” عن مراكز التكوين مشروع الفندق والتحكيم !

تحدث الرئيس الجديد للفاف شرف الدين عمارة مُباشرة بعد انتخابه عن عديد القضايا المُهمة على غرار مراكز التكوين مشروع فندق الفاف وكذا التحكيم.

عمارة قال في الندوة الصحفية التي أعقبت العملية الانتخابية:”مشروع الفندق سبق وأن حُكم عليه من المكتب الفيدرالي السابق ولا أملك معلومات كافية حول الموضوع”.

وأضاف:”مشروع مراكز التكوين تابعته باهتمام .. أظن أنه شيء رائع وأنا أُشجع زملائي في المكتب الفيدرالي على المواصلة فيه”.

وختم حول ملف التحكيم:”إصلاح لجنة التحكيم سيُناقش في أول مكتب فيدرالي.. بالنسبة للحكام الذين سيُشلكون اللجنة معروفين بالنزاهة وربما سيكون معهم لاعبين دوليين”.