هذا ما قاله “عمار تو” عن استدعائه من طرف المحكمة في قضية حداد

علق الوزير الأسبق، عمار تو، عن استدعاءه، من طرف محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في إطار التحقيق في قضايا فساد.

وقال عمار تو، على صفحته بفيسبوك ” إن ربي سبحانه وتعالى يبتليني كما يبتلى كل مؤمن، وإني لأصرح أمام الله العلي الكبير وأمامكم أنني لم يخطر على بالي أبدا أن أخون الأمانة في تأدية مهامي”.

وأضاف “أصرح أمامكم أنتم الذين حملتموني المسؤوليات في مختلف المناصب: لأشهد الله على أنني لم أتعد ولو على سنتيم واحد من الأموال التي كلفت بتسييرها، وإني لمستعد لكشف كل ما وصلني من موارد والكشف عن وجهاتها”.

وأورد عمار تو ” إن حرص السلطات الوطنية على محاربة الفساد كان دائما شغلي الشاغل في تأدية مهامي لما شهد لي به، عدا تلك التنكرات الهزيلة المعزولة”.

وأضاف ” أرجو من الله أن يحالف الصواب نبيل مسعى السلطات ضمن التحولات العميقة التي تعرف حاليا مخاضها الأكيد، فإستدعائي كشاهد يشرفني أيما تشريف وأبقى رهين ما تتطلبه مني مساهمتي المتواضعة ضمن المجهودات المبذولة في هذا الشأن”.