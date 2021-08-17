هذا ما قاله غلام الله حول المُطالبة بالقصاص في قضية جمال بن اسماعيل

تحدث رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور بوعبد الله غلام الله، حول قضية مقتل الشاب جمال بن اسماعيل في تيزي وزو.

وبخصوص دعوات القصاص التي يطالب بها الشعب الجزائري في قضية “جمال بن اسماعيل“، قال غلام الله، إن القضاء يتكلم باسم الشعب والشعب مسلم والقصاص مذكور في القرآن.

مضيفا: “القصاص لابد منه لكن تقوم به الهيئة المكلفة التي تتحمل هذه المسؤولية العظمى وهو القضاء الذي يعتبر نيابة عن الشعب”.

وتابع ذات المتحدث: “ننتظر قرارات الجهات المعنية في مقتل جمال بن اسماعيل“.

وجاءت هذه التصريحات، على هامش إطلاق قافلة مساعدات تحمل مختلف المواد الغذائية والملابس إلى ولاية تيزي وزو.

وهنا، كشف غلام الله، إنه ستكون هناك قافلات أخرى إلى الولايات المتضررة من الحرائق قريبا.

كما وجه غلام الله، رسالة شدد فيها على وحدة الأمة الجزائرية قائلا: “نحن في الحقيقة أمة واحدة لها مكونات بشرية واقتصادية وتاريخية تعود إلى الإسلام، فالإسلام جعلنا أمة واحدة”.

ودعا غلام الله، إلى تهدئة القلوب قائلا: “ندعو كل انسان إلى التفكير في نفسه وفي عائلته وأمته، وندعو كل مواطن إلى السعي إلى تقريب الناس إلى بعضهم وتحقيق وحدة الأمة”.

كما دعا ذات المتحدث، إلى التعاون لعزل العناصر التي كانت مبعوثة لإشعال الحرائق.