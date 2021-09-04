هذا ما قاله فورار بخصوص تلقيح الأطفال ضد الوباء في الجزائر

أفصح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار. أن الجهات الوصية تتابع كل ما يعلن حول العالم بخصوص تلقيح الأطفال لاتخاذ القرار المناسب بخصوص تطعيمهم في الجزائر

وبمناسبة إطلاق أكبر حملة تلقيح في الجزائر، أورد فورار أن تلقيح أكبر عدد من المواطنين سيحمينا من موجة رابعة للفيروس

وأفاد ذات المتحدث أن 5 ملايين شخص تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا، فيما تلقى 3 ملايين شخص جرعتين.