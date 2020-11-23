هذا ما قاله فورار حول الإصابة بكوفيد-19 مجددا بعد التعافي

قال جمال فورار، رئيس لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا المستجد، إنه يوجد عدد قليل من الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا مجددا بعد التعافي منه.

وأورد فورار، في ندوة صحفية حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الإثنين: “لا توجد لدينا حاليا حالات مماثلة، وعبر العالم توجد حالات تحسب على الأيادي لمرضى أصيبوا بالوباء أكثر من مرة”.

وأشار الدكتور، إلى أن هناك دراسات متواصلة، حول إمكانية إصابة المتعافين من الفيروس التاجي، مرة أخرى.

ومن جهته، أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، إن هذا الفيروس غير مدروس، وغير معروف كيف انتشر مرة ثانية في كل البلدان رغم غلق الحدود.

وأورد الوزير: “الفيروس منظم بطريقة نجهلها، ولا يوجد أي دواء يحارب المرض، والشيئ الوحيد الذي يمنع انتقاله هو ارتداء الكمامات والتباعد والنظافة”.