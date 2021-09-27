هذا ما قاله قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا عقب حلوله بالجزائر

يقوم قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال تاونسند بزيارة إلى الجزائر، حسب ما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الاثنين.

ونشرت السفارة الأمريكية لدى الجزائر فيديو للجنرال تاونسند قال فيه “إنه لأمر رائع أن أعود الى الجزائر. هذه زيارتي الثانية منذ أن توليت مهام قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا سنة 2019”.

وأضاف “أنا فخور بالشراكة التي بنيناها حتى الآن. لقد عقدت اجتماعات مثمرة مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والفريق السعيد شنقريحة ومسؤولين كبار آخرين”.

وتابع “ناقشنا العديد من القضايا التي لا تؤثر فقط على الجزائر ولكن على شمال افريقيا، ومنطقة الساحل بأكملها. وتقدر الولايات المتحدة الدور المهم الذي تلعبه الجزائر في تعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة وخارجها. ونأمل في مواصلة بناء علاقاتنا الثنائية القوية “.

https://web.facebook.com/USEmbassyAlgiers/videos/1477756469261605