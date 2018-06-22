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هذا ما قاله قيطوني عن أسعار البترول في “الأوبك”

الوطني
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هذا ما قاله قيطوني عن أسعار البترول في “الأوبك” وزير الطاقة مصطفى قيطوني
بقلم أمينة.ل

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن الجزائر متفائلة من أجل الوصول لإتفاق يخدم دول أعضاء الأوبك.

كما أضاف الوزير أن الجزائر قامت بدور هام خلال مشاورات لتقريب وجهات النظر.

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