هذا ما قاله قيطوني عن أسعار البترول في “الأوبك”

كما أضاف الوزير أن الجزائر قامت بدور هام خلال مشاورات لتقريب وجهات النظر.
علمت " النهار" من مصادرها أن الشاب المسمى – ب- ح- 20 سنة قد وجد جثة هامدة على مستوى أحد الأماكن بمدينة السوقر بتيارت.
وحسب المعلومات…
نظم سكان قرية تيغوزة بعرش اث ارڨان بولاية تيزي وزو، اليوم الجمعة، حملة تطوعية والتي تسمى محليا بـ "ثيشمليت" .
وتتمثل هذه الحملة التطوعية في قيام…
أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني في عنابة محاولات هجرة غير شرعية لـ 73 شخصا.
وحسب مصادر مطلعة "الحراقة" كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
في حين…
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