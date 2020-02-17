هذا ما قاله كريم يونس عقب تعيينه وسيطا للجمهورية

أكد كريم يونس، الذي تم تعيينه يوم الاثنين، وسيطا للجمهورية، أنه من مهام هذه الهيئة السهر على احترام حقوق المواطنين من طرف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية.

كما صرح كريم يونس، أنه من مهامها تحسين الخدمة العمومية، وبالتالي المساهمة في بناء جزائر جديدة، تكون أكثر عدلا وإنصافا.

وقال “أنا واع بوزن وبعد هذه المهمة في المساهمة في بناء جزائر جديدة، تكون أكثر عدلا وإنصافا واستجابة لتطلعات كل المواطنين”.

واعتبر أن انشاء مؤسسة وسيط الجمهورية، كآلية جديدة لضبط وتنظيم الدولة، تفرض نفسها بسبب الدور الذي يمكن لها أن تقوم به كوظيفة الوساطة والتحكم لدى المواطنين ومحيطهم.

وهذا بالنظر الى الدور المنوط بها، وهو السهر على احترام الحقوق والحريات من طرف الادارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمنشئات، وبالتالي تحسين الخدمة العمومية.