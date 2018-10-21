هذا ما قاله كعوان للصحفيين عشية عيدهم الوطني

حذر وزير الإتصال جمال كعوان الصحفيين من اتخاذ مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار.

وقال كعوان على التلفزيون العمومي أن هناك 2 مليون صفحة على الفايسبوك مزورة أنشئت خصيصا لتغليط الرأي العام في بث اخبار كاذبة.

وعن أزمة الصحافة المكتوبة قال كعوان أن هناك ازمة في الصحافة المكتوبة كما في الصحافة المرئية والمسموعة.

وقال أن الوزارة تعمل على التقليل من أثر الأزمة على الصحف، العمومية منها والخاصة.

وطلب من الصحافة الوطنية أن تتأقلم مع الأوضاع المالية الجديدة في الجزائر.

وقال أن الإشهار ليس هو السبب في تدهور الصحافة المكتوبة، لأنه فيه حوالي 100 وكالة إشهار خاصة في الجزائر تغطي سوق الاشهار اكثر من الوكالة العمومية “أناب”.

وقال أن الشرطة الوطنية للاشهار شركة تسير بشفافية، وليست هي من تمنع الاشهار على الصحف لكن سوق الاشهار تقلص ما قلل من الصفحات الإشهارية للصحف.

وفي تقييمة لدور الوزارة وعلاقتها بالإعلام الخاص والعمومي، قال الوزير إنها تعمل مع الصحف والقنوات التلفزيونية كشريك وليس كمنافس أو عدو.

وأن الصحفي حر في تعامله مع المعلومة ونشرها في إطار القانون، وفي صالح البلاد والوطن.

وقال الوزير أن هناك مشروع لتطوير قانون الإعلام، والتفكير فيه موجود والدليل أنه هناك صحافة إلكترونية تجعل الحكومة تفكر في تقنينها.