هذا ما قاله لاعبو الخضر عن إختيار محرز في قائمة الـTOP10 !

هنأ لاعبو المنتخب الوطني اللاعب الجزائري رياض محرز عقب إختياره في قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم حسب مجلة “فرانس فوتبول”.

وأرسل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي التهاني للاعب مانشستر سيتي على شبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام.

حيث قال مهاجم فريق موناكو الفرنسي إسلام سليماني :” فخور بك يا رياض “.

وكتب لاعب الأهلي السعودي يوسف بلايلي: ” برافو les zhomme “.

فيما نشر لاعب أولمبياكوس اليوناني العربي هلال سوداني: ” أحسنت يا أخي ”

ونشر لاعب الغرافة القطري عدلان قديورة تعليقا على الأنستغرام قال فيه كل إحتراماتي رياض.