هذا ما قاله لافروف حول إنضمام الجزائر إلى بريكس

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجزائر ووفقا لمميزاتها وخصائصها تحتل الصدارة في قائمة المتقدمين بطلبات للإنضمام إلى بريكس.

وأورد لافروف، في حوار مع قناة “روسيا اليوم بالعربية”: “توجد بالفعل طلبات رسمية وعدد المتقدمين بالفعل يفوق عدد أعضاء بريكس الرسميين. أي أكثر من خمسة والجزائر من بين هذه الدول”.

مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاءات الاخيرة للمجموعة في العام المنصرم على وضع معايير وشروط قبول أعضاء جدد.

وفي معرض حديثه عن العلاقات الثنائية ذكر لافروف أن “الجزائر، مثل غالبية البلدان. دولة تحترم نفسها وتاريخها ومصالحها التي على أساسها ترسم سياساتها”.