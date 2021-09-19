هذا ما قاله لعمامرة عن الرئيس الراحل بوتفليقة

قدم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، تعازيه، في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وغرد لعمامرة على تويتر “رحم الله عبد العزيز بوتفليقة. الذي شاءت الأقدار أن توافيه المنية مع افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. لتذكرنا بدوره الهام ونجاحاته الدبلوماسية. خصوصا خلال رئاسته للدورة 29. ليصبح الآن جزءا من تاريخ شعبه والمجموعة الدولية.تعازينا الخالصة لأهله وذويه.إنا لله وإنا إليه راجعون”.