هذا ما قاله لعمامرة عن جولته الدبلوماسية

صرح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة أن جولته الدبلوماسية التي قادته إلى العديد من الدول الافريقية والعربية. انطلاقا من تونس تهدف إلى إجراء مشاورات حول الانشغالات والهموم العربية والإفريقية. والتحضير لإستحقاقات مهمة وهي عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر.

وحظي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية أمس الأحد. بإستقبال من طرف الرئيس التونسي قيس السعيد حيث نقل إليه رسالة شفوية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال لعمامرة في ختام زيارته إلى تونس “شرفني سيادة رئيس الجمهورية التونسية بهذا اللقاء. وبطلب من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. انطلقت في مهمة لدى العديد من الدول الافريقية والعربية انطلاقا من تونس. وذلك لإجراء مشاورات حول الهموم العربية والإفريقية وتحضيرا لإستحقاقات مهمة. وهي عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر. وانتم تعلمون أن تونس الشقيقة تباشر رئاسة القمة العربية، وعلينا بالتنسيق لتوفير شروط النجاح لهذه القمة”.

وأضاف أن “هناك هموم مشتركة بين تونس والجزائر تتعلق بالدفع بعجلة التعاون والتكامل بين المجموعتين العربية والإفريقية. والحرص على أن يبقى التضامن بين الشعوب العربية و الشعوب الإفريقية هو العنوان السائد في العلاقات ما بين المجموعتين”.

وقال لعمامرة “كنت سعيدا أن اقدم تقرير أولي لسيادة رئيس الجمهورية التونسية على نجاح هذه المهمة. وعلى ما يتطلبه هذا النجاح من متابعة سأقوم بها مع أخي وزير خارجية تونس من أجل القيام بمسؤولياتنا كاملة. غير منقوصة تجاه شعبينا وكذلك تجاه الشعوب العربية والإفريقية”.

وأضاف “لقد حملني الرئيس رسالة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون, سأنقلها مباشرة. فأنا اعتز بالزيارات واللقاءات مع رئيس الجمهورية ومع أخي وزميلي. وستكون إن شاء الله، فرص متوافرة مستقبلا لإنعقاد إجتماعات اللجان المشتركة. لدفع التعاون وللعمل على التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس كمحرك للعمل والاندماج وتوحيد الفضاء المغاربي لصالح شعوب المنطقة جمعاء”.