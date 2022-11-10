هذا ما قاله ماسك في أول بريد إلكتروني لموظفي تويتر

بعث إيلون ماسك موظفي تويتر، أول بريد إلكتروني لموظفي تويتر، منذ شرائه الموقع، أبلغهم فيه بأن العمل عند بُعد لم يعد مسموحا به.

كما أمر ماسك موظفيه، بأن يتواجدوا في مكاتبهم 40 ساعة على الأقل في الأسبوع، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس.

هذا وقام ماسك، بشطب نصف القوة العاملة وأقال العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين.

كما أعلن الملياردير الأميركي عن سلسلة من الإجراءات من بينها فرض رسم قيمته ثمانية دولارات مقابل اشتراك علامة التحقق الزرقاء.

وذكر التقرير أن ماسك قال في الرسالة إنه يتطلع إلى أن تمثل الاشتراكات نصف إيرادات تويتر.

وأعادت تويتر فتح مكاتبها في مارس. وقالت في ذلك الوقت إنه لا يزال بإمكان الموظفين العمل من المنزل إذا أرادوا ذلك.

وتأتي خطوة ماسك متماشية مع السياسات المتبعة في شركتيه الأخريين “سبيس إكس” و”تسلا”.

هذا واستكمل ماسك صفقة الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تويتر مقابل 44 مليار دولار قبل أسبوعين فقط.