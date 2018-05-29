هذا ما قاله ماكرون عن لقائه اليوم بأويحيى في باريس

وصف الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، لقاءَه اليوم الثلاثاء، برئيس الحكومة أحمد أويحيى، في باريس، باللقاء الحار، والذي يسمح للتبادل المباشر.

في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “التويتر” مباشرة بعد استقباله للوزير الأول أحمد أويحيى،

قال الرئيس الفرنسي، إن لقاءه بأويحيى لقاء حار وسيكون للتبادل المباشر.

للإشارة فقد تنقل الوزير الأول أحمد أويحيى صباح اليوم الثلاثاء إلى باريس، بعد أن عيّنه رئيس الجمهورية لينوب عنه في ندوة حول ليبيا، التي ستُقام بالعاصمة الفرنسية.

الندوة تُعقد تحت إشراف الأمم المتحدة للبحث والمناقشة بين الفرقاء الليبيين.

وتعقد الندوة بمشاركة أهم القادة الليبيين والأمم المتحدة وعدة بلدان من بينها بلدان جوار ليبيا.

وكان الرئيس الفرنسي قد استقبل أويحيى فور وصوله إلى قصر الإيليزي.