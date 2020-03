هذا ما قاله مبعوث الوزير الأول الكندي عن لقاءه مع الرئيس تبون

وغرد كلارك، على تويتر “سرني جدا أن ألتقي بالرئيس عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة، حيث ناقشنا محاولة كندا الحصول على مقعد غير دائم في الامم المتحدة”.

كما شكر مبعوث الوزير الأول الكندي، في تغريدة أخرى، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على الترحيب الحار الذي لاقاه بالجزائر.

A great pleasure to meet yesterday with President Abdelmadjid Tebboune in Algiers to discuss Canada’s bid for a non-permanent seat on the @UN Security Council – Ce fut un grand plaisir pour moi de rencontrer hier le Président Abdelmadjid Tebboune d'Algérie #CanadaUNSC #CanadaCSNU pic.twitter.com/AdvR4wtWtP

