هذا ما قاله مبعوث الوزير الأول الكندي عن لقاءه مع الرئيس تبون

تحدث مبعوث الوزير الأول الكندي، جو كلارك، مساء أمس الثلاثاء، عن لقاءه مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وغرد كلارك، على تويتر “سرني جدا أن ألتقي بالرئيس عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة، حيث ناقشنا محاولة كندا الحصول على مقعد غير دائم في الامم المتحدة”.

كما شكر مبعوث الوزير الأول الكندي، في تغريدة أخرى، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على الترحيب الحار الذي لاقاه بالجزائر.