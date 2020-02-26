هذا ما قاله محامي وكيل الجمهورية المساعد المتهم في قضية البوشي

صرح المحامي عرقوب نبيل ممثل هيئة الدفاع عن المتهم صادق يوسف وكيل جمهورية مساعد السابق ببودواو، في مرافعته اليوم الأربعاء، خلال المحاكمة في قضية المزايا غير مستحقة المتهم فيها رفقة “البوشي” أن موكله قاضي قبل كل شيء.

وأضاف المحامي خلال مرافعته، أن صادق يوسف شغل منصب وكيل جمهورية مساعد ليس شخصا عاديا حتى يمنح أموال لشخص.

وصرح أيضا ممثل هيئة الدفاع خلال ذات المرافعة:” أين هي الخدمات التي قدمها صادق يوسف في إطار مهامه حتى يتهم بجنح طلب مزية وقبول هدية “.

وأردف: “20 شهرا بدون دليل في المؤسسة العقابية، فقط لأن موكلي أراد شراء مسكن وكان بصدد طلب قرض بنكي لتسديد قيمة الشقة وأنتم أدرى بحال القاضي الجزائري ووضعيته”.

وبنبرة حادة تابع المحامي قائلا: “بالله عليكم أين هي المزايا أو الرشاوي التي تقاضاها صادق..؟ “.

وأضاف: “حبوا يفهمونا أن هؤلاء قضاة مرتشون”، مطالبا بإحقاق الحق وبراءة موكله في الختام وهو ماجعل الحاضرين يصفقون بمجرد انتهاء مرافعته.

نجيبة سماي