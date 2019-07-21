هذا ما قاله محرز فور وصوله إلى الجزائر

عبر الدولي الجزائري رياض محرز، أمس السبت، عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه رفقة زملائه، بعد تتويجهم بكأس أمم إفريقيا 2019.

وفور نزوله بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، صرح رياض محرز، لتلفزيون “النهار”: “لم نتمكن بعد من استيعاب حقيقة ما نعيشه حاليا، وننتظر لقائنا بالجماهير التي تنتظرنا”.

وأضاف قائد المنتخب الجزائري: “فعلنا كل هذا من أجل الشعب الجزائري، نحن جد سعداء، سنحتفل معهم، وسنستمتع بذلك سويا”.

وجاب قائد المتخب الجزائري، رياض محرز، رفقة زملائه، شوارع العاصمة، حاملين كأس أمم إفريقيا، محتفلين رفقة الجماهير الغفيرة للخضر، التي كانت في انتظارهم.