هذا ما قاله مدرب جيبوتي لجمال بلماضي بعد الهزيمة بـ8 أهداف!

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الحديث الذي دار بينه وبين مدرب جيبوتي جوليان ميت بعد نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين في إطار التصفيات المؤهلة لهائيات كاس العالم 2022.

وتوجه المدرب الفرنسي جوليان ميت مباشرة بعد نهابة المباراة نحو الناخب الوطني جمال بلماضي، أين شكره على إحترامه للمنتخب المنافس بالرغم من الهزيمة بثمانية أهداف.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb