هذا ما قاله مدير التسويق بمعهد باستور عن لقاح الأنفلونزا الموسمية والأولوية لهذه الفئات

طمأن مدير التسويق بمعهد باستور الجزائر، الدكتور عبد الرزاق سوفي، ضمان توزيع عادل لحصص اللقاح المضاد لفيروس الأنفلونزا الموسمية.

وحسب موقع الصحة، سيتم توزيع اللقاح تدريجيا حسب الكميات التي تصل من المخبر الذي يزود المعهد بهذه المادة.

وأكد أن الحصة الأولى التي وضعتها مديرية الوقاية وترقية الصحة بالوزارة تم توزيعها بنسبة 100 بالمائة تقريبا باستثناء ولايات قليلة.

ومن بين هذه الولايات، اثنتين بوسط الوطن، تم استدعائها لاقتناء حصتين في نفس الوقت.

أما الحصة الثانية فإن معهد باستور بصدد تزويد 18 ولاية عبر القطر، والكميات الموزعة مرهونة بالكمية التي يتسلمها المعهد تدريجيا.

وبخصوص ولايات الجنوب الكبير، ثمن ذات المسؤول العملية التي تقوم بها وزارة الدفاع الوطني لتزويد هذه الولايات الخمس.

وأشار أن تمنراست تحصلت على حصتين، وتندوف بصدد تزويدها بحصتها، في حين تنقل ممثل بشار برا لاقتناء حصة الولاية.

ولضمان التسيير المحكم، قال سوفي تسند مهمة اقتناء اللقاح الى ممثل واحد عن كل ولاية يكون مزودا بوسائل التبريد الضرورية.

وأوضح بأن توزيع اللقاح يتم بصفة تدريجية حسب الكمية التي يتم اقتنائها من المخبر الذي تعاملت معه وزارة الصحة.

وطمأن باستهداف الفئات التي هي في حاجة ماسة للقاح من أسلاك القطاع والمصابين بأمراض مزمنة.

بالإضافة الى النساء الحوامل والأسلاك النظامية، داعيا هذه الفئات إلى ضرورة استعمال هذا اللقاح حتى تكون أكثر حماية.

وأكد حرص معهد باستور على التوزيع العادل لكل الفاعلين في الوكالات الصيدلانية التي اشتكت من عدم الحصول على الكميات المعتادة.

وأكد بأن هذه الوكالات ستستفيد من الحصة الثانية خلال الأيام القليلة القادمة.