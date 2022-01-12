هذا ما قاله مدير معهد باستور عن وفيات كورونا بالجزائر

قال المدير العام لمعهد باستور الدكتور فوزي درار، اليوم الأربعاء، إن جميع وفيات كورونا غير ملقحين.

وأضاف في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أنه من غير المنطقي، أن تكون لدينا وفيات في الجزائر. من أشخاص غير ملقحين واللقاح موجود.

وقال المدير العام لمعهد باستور الدكتور فوزي درار إن الجزائر تواصل رزنامة اقتناء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وستسقبل 05 ملايين جرعة.

وأوضح مدير باستور في تصريح للإذاعة الجزائرية أن الجرعات الاولى من الشحنة ستبدأ في الوصول بدء ا من الأسبوع المقبل. وتتضمن عددا من اللقاحات منها كوفاكس.جونسن واسترازيينكا .

ودعا الدكتور درار المواطنين إلى عدم تفويت الفرصة والإقبال على التلقيح. مؤكدا أن الوفيات جراء الاصابة بكورونا تم تسجيلها وسط المواطنين غير الملقحين .

وشدد الدكتور فوزي درّار على ضروة اخذ اللقاح للخروج من هذا الوضع الصحي داعيا المواطنين الى التحلي بروح المسؤولية والوعي.

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