هذا ما قاله مراقب الشرطة في أول ظهور له بعد إشاعة استهدافه

قال المراقب نور الدين براشدي، إنّ المديرية ضخت إمكانيات بشرية كبيرة لتغطية 22 شاطئ مسموح للسباحة بـ “العاصمة”.

وأوضح المراقب براشدي، في أول ظهور له بعد إشاعة استهدفته، أن مديرية الأمن أضافت 11 مركز شرطة لحراسة الشواطئ الهامة.

وبخصوص الإجراءات التي أقرّها الأمن، أشار إلى تأمين الساحات العمومية ومكافحة الجرائم، وتشديد الرقابة على أماكن التظاهرات الرياضية.

بالإضافة إلى ضمان السيولة المرورية ليلا ونهارا، وكذا تعزيز التواجد الأمني في الطرقات وتكثيف حواجز المراقبة الفجائية.

وأعلن المراقب، عن إنشاء فرقة الدراجات الهوائية التي تعمل على تأمين المصطافين.