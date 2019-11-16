هذا ما قاله مرشحو الرئاسيات عقب التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية

ثمن اليوم السبت، مرشحو الرئاسيات المزمع عقدها 12 ديسمبر المقبل، ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية.

وأجمع المرشحون، في كلمة مقتضبة عقب التوقيع على الميثاق، أن هذا الأخير سيرسي أسس ديمقراطية شفافة من أجل انتخابات رئاسية نزيهة.

عبد العزيز بلعيد: “ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية القاسم المشترك بين كل المترشحين”

قال المرشح، عبد العزيز بلعيد، إن جبهة المستقبل نادت منذ تأسيسها سنة 2012 بأخلقة العمل السياسي.

وأكد أن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، سيكون القاسم المشترك بين كل المترشحين.

ووعد بلعيد بالعمل من أجل الإرتقاء بالانتخابات، والأخذ بالجزائر إلى بر الأمان.

علي بن فليس: ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية سيساهم في نزاهة الرئاسيات

أكد المرشح للرئاسيات المقبلة، علي بن فليس، أن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية شأن جديد وعظيم، سيساهم في نزاهة الرئاسيات.

وقال “يشهد هذا اليوم على أن عمل السلطة المستقلة للانتخابات، تاريخي بالنسبة للدولة والأمة”.

وأضاف “هنيئا لنا بهذا المولود الجديد، أمنيتي وسعيي سيبقى دائما في خدمة هذا الوطن الغالي”.

بن قرينة عبد القادر: “مرشحو الرئاسيات شركاء وطن وليسوا أعداء”

قال المرشح عبد القادر بن قرينة، إن الجزائر تبني ديمقراطيتها، عبر ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية.

وأضاف المرشح “أنا راض لحد الآن على اداء السلطة المستقلة للانتخابات على المستوى المركزي”.

وعبر بن قرينة عن أمله في أن يتعمق هذا الآداء على المستوى المحلي.

وفي حديثه عن علاقة مرشحي الرئاسيات الخمسة، قال بن قرينة “نحن شركاء وطن متنافسين على منصب رئيس الجمهورية ولسنا أعداء”.

عبد المجيد تبون: “ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية سيساهم في بناء جزائر ديمقراطية نزيهة ونظيفة”

عبر المرشح عبد المجيد تبون، عن اعتزازه في حضور ووضع أول لبنة للجزائر المقبلة.

وقال ان ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، سيساهم في بناء جزائر ديمقراطية نزيهة ونظيفة.

وأضاف “أنا شاكر كل الشكر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات على وضع هذه اللبنة الاولى لجزائر الغد كما نتمناه”.

عز الدين ميهوبي: ” ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية عقد معنوي بين المرشحين والشعب”

قال المرشح عز الدين ميهوبي إن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، عقد معنوي حقيقي بين المترشحين لرئاسة الجمهورية والشعب التواق للحفاظ على شرعيته ومنحها لمن يراها أهل لذلك.

وأكد المرشح أن الجزائر شهدت اليوم ميلاد ثقافة النزاهة والتنافس الشريف، لتمكين الديمقراطية من أن تعمر طويلا.