هذا ما قاله معهد باستور عن تلقيح التلاميذ

قال مدير معهد باستور، فوزي درار، اليوم الأحد، إنه لا يمكن تلقيح التلاميذ في الوقت الراهن ضد فيروس كورونا. وأوضح درار، “من غير المعقول تلقيح التلاميذ قبل الانتهاء من تلقيح الأساتذة وعمال المؤسسات التربوية.

وأشار درار في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية وتضافر جهود جميع القطاعات من أجل إنجاح عملية التلقيح. على أن تأتي بعدها –يقول المتحدث- “العملية التلاميذ والأطفال عملا بنتائج الدراسات العلمية التي تؤكد فاعلية تلقيح الأطفال”.

وشدّد مدير المعهد، على “ضرورة التلقيح لتفادي تكرار أي سيناريو آخر خاصة مع ظهور المتحورات الجديدة. وأضاف المسؤول، “تبقى المخاوف من ظهور موجة رابعة قائمة، لذلك وجب الالتزام بالحيطة والحذر بتكثيف عمليات التلقيح على المستوى الوطني”. ولم يستبعد، درار في إمكانية فرض مستقبلا إجراءات إجبارية للتلقيح في حال عدم الوصول إلى الهدف المسطر.

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