هذا ما قاله ملتقط صورة “سيلفي” مع جثة جمال بن اسماعيل بساحة أربعاء ناثي راثن

باشر رئيس محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء القاضي عيشور علي. في استجواب المتهم الموقوف الاول “ز.سفيان” في قضية مقتل جمال بن إسماعيل. الذي كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية بشأنه بأنه هو أول من قام بالتقاط صورة “سالفي” مع الضحية المغدور جمال بن سماعيل. وهو جثة هامدة وسط ساحة مدينة اربعاء ناثي راثن بولاية تيزي وزو شهر،أوت 2021.

بحيث أنكر المتهم خلال مواجهته ولوجه مقر الشرطة. لمنع سيارة الأمن التابعة لذات المصلحة التي كانت تقل جمال بن إسماعيل من دخول المقر. كما نفى نفيا قاطعا ظهوره في الفيديو الملتقط من ساحة الجريمة.

كما صرح المتهم أنه يقيم في منطقة عين الحمام وقد تنقل لمسرح الجريمة في اطار جمعية خيرية على حد تعبيره.

القاضي: لماذا مكثت إذن في مسرح الجريمة هناك مقاطع فيديو تظهر. وتثبت تواجدك بالأمكنة وأنت تلتقط صورة بجانب الجثة ، سنواجهك بالمقاطع لفيديوهات التنكيل بالمرحوم ثم أجبني ؟

المتهم : كنت متواجدا صدفة بالمدينة، ولست أنا هو ملتقط الصور والفيديوهات تلك.