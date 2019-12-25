هذا ما قاله ميهوبي بعد إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد ڤايد صالح

قام الأمين العام بالنيابة للأرندي، عز الدين ميهوبي، صبيحة اليوم الأربعاء، بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد، الفريق أحمد قايد صالح.

وعقب إلقائه النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد، قال ميهوبي في تصريح صحفي: “هذا يوم تاريخي فقدنا فيه قامة وطنية ورجلا وطنيا لخدمة هذا الوطن”.

مضيفا: “تحمل عبء مرحلة صعبة ومعقدة، و أبان عن وطنية صادقة، كان رجلا محبا لوطنه صادقا، وعد بأن لا تسيل قطر دم واحدة ووفى بوعده، وإلتزم بأن يعيد الكلمة للشعب لتتكرس الإرادة الشعبية في آخر إنتخابات”.

وأورد ميهوبي: “الملايين من الجزائريين جاءوا اليوم لتوديع الفقيد، لأنهم أدركوا إخلاصه ومحبته لوطنه، فهو رجل خدم التاريخ ودخل إلى التاريخ”.

كما كتب ميهوبي على صفحته بتويتر: “بقصر الشعب، ألقيت النظرة الأخيرة على جثمان الوطني المُخْلِص المُخَلِّص الأب المجاهد الفريق أحمد قايد صالح..”.

وأضاف الأمين العام بالنيابة للأرندي: “الرجل الذي عاش للجزائر ومات لأجلها، إلى رياض الخلد عمّي صالح كما تحبّ أن يناديك شعبُك..”.

وتوافدت عديد الشخصيات ، من أعضاء الحكومة، وكبار المسؤولين، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.

وسيوارى الفقيد الثرى، بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء، بمقبرة العالية.

وإنتقل إلى رحمة الله، الفريق أحمد قايد صالح، صبيحة أول أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ80 سنة، على إثر تعرضه لأزمة قلبية.