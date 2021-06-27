هذا ما قاله مُنظم “هلال التلفزيون” للفنانين الذين رفضوا التكريم

تحدث سفيان مالفوي، مُنظم مسابقة “هلال التلفزيون 2021″ في موسمه السادس، ومدير وكالة “ميديا اند سورفاي”، عن الفنانين الذين رفضوا حضور حفل التكريم، على غرار كنزة مرسلي.وقال مالوفي، خلال حوله ضيفا على قناة “النهار”، اليوم الأحد: “التلفزيون ليس هنا للإجابة على مشاكل المنتجين”.

وأوضح الفنان، إنه قد تم توجيه دعوة للفنانة كنزة مرسلي ولكنها رفضت الحضور.مؤكدا إنه يتفهم موقفها وإنه كان سيكون سعيدا بحضورها، بعد مشاركتها في مسلسل “ليام” و”أحوال الناس2″.ودعا منظم المسابقة، الفنانين، إلى الإقتداء بنجوم الشاشة الجزائرية الكبار.على غرار النجم سيد أحمد أقومي والنجمة مليكة بلباي قائلا: “الكبار أعطونا درسا، ونحن علينا حفظ الدرس والتعلم منهم”.

وفي قضية أخرى، أوضح ضيف قناة “النهار”، سبب عدم دعوة كل الفنانين الذين شاركوا في الموسم الرمضاني الفارط للحفل.مرجعا ذلك لعدم قدرة القاعة على استيعاب الجميع، خصوصا مع الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.حيث تم شغل 50 بالمائة فقط من قدرة استيعاب القاعة.

وأضاف الفنان إن هذا الأمر ينطبق على جميع المسابقات العالمية على غرار جائزة الأوسكار، حيث يقوم المنتجين أو المخرجين باختيار بعض الأسماء لحضور حفلات التكريم.داعيا الفنانين لتفهم هذا الأمر.هذا وأقيم حفل “جائزة هلال للتلفزيون”، ليلة الجمعة، بفندق المريوت في باب الزوار بالجزائر العاصمة.