هذا ما قاله نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عقب حلوله بأرض الوطن

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، عقب حلوله بأرض الوطن، اليوم الخميس، إنه سيلتقي برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. من أجل اطلاعه على مجريات الزيارات التي قادته الى دول جوار ليبيا.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي ” نحن في زيارات متتالية الى الجزائر من أجل التواصل والمشاورة. لإحاطة الرئيس تبون بما يجري في ليبيا وعلاقتنا بدول الجوار. وكذا العلاقات الثنائية والتعاون مع الجزائر”.