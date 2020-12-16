هذا ما قاله والد شهيد الواجب “الملازم الأول بوزايدة نورالدين” عن إبنه

تنقل تلفزيون النهار إلى بيت شهيد الواجب “الملازم الأول بوزايدة نورالدين” الذي توفي اليوم إثر تحطم مروحية بالقرب من منطقة السعيدية في بوهارون بتيبازة.

وخلال تواجد النهار ببيت عزاء شهيد الواجب الملازم الأوّل “بوزايدة نورالدين” في البيض توافد عدد كبير من أهالي الفقيد وأصدقائه

وصرح والد الشهيد الحاج أحمد أن إبنه زارهم منذ 20 يوما ليعود ويلتحق بالثكنة نورالدين كان حريص جدا على حب الجزائر.

وقال والد الفقيد للنهار إبني تحصل على شهادة البكالورية بالبيض لينتقل إلى ولاية تيبازة من أجل إكمال دراسته والإنضمام إلى صفوف الجيش بأكاديمية شرشال.

وإختتم والد شهيد الواجب “ربي يرحمو برحمته هو زملائه أخرين “.

في حين قال أخ الشهيد أخي كان محبوب من قبل الجميع كان بشوش ويحب الضحك كثيرا .

بينما قال أحد الشيوخ من أهل الشهيد الإبن إبن الجزائر وقدر الله له أن يموت شهيدا نطلب له الرحمة ونحن بدورنا نطلب من الله أن يرزقنا الصبر

وأضاف “نشهد له بالخير وهو إنسان طيب”

وينحدر الشهيد نورالدين بوزايدة، ابن الحاج أحمد الشهيد ينحدر من دائرة بريزينة ولاية البيض.

الشهيد “الملازم الأول بوزايدة نورالدين” إبن الحاج أحمد يبلغ من العمر 27 سنة أعزب، وينحدر من دائرة بريزينة ولاية البيض.

هذا توفي اليوم الملازم الأول بوزايدة نورالدين رفقة كل من المقدم خروسة نورالدين، المقدم الوافي محمد الأمين إثر تحطم مروحية بعرض في تيبازة