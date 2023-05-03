هذا ما قاله وزير الاتصال حول العمل لصالح القنوات الأجنبية

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الأربعاء، أن المادة 22 من قانون الإعلام الجديد تخص الصحفيين. الذين يطلبون اعتماد للعمل لصالح القنوات الأجنبية حول العالم.

كما أشار، وزير الاتصال إلى أن الجزائر متفتحة، موضحا أنه توجد 60 وسيلة إعلامية أجنبية تعمل في الجزائر.

وقال بوسليماني، إن الصياغة الجديدة للقانون تمس السيادة الوطنية. مشيرا إلى أنها تنص على أن بعد الطلب للعمل في وسيلة إعلامية أجنبية يحصل على الاعتماد خلال 30 يوما. لا يوجد دراسة ملف لا رفض مهما يكون الصحفي، و”نحن ككل بلدان العالم القانون واضح”.

في حين، أكد وزير الاتصال، ” تصلنا يوميا طلبات الاعتماد ونحن ندرسهم والموافقات موجودة ولا يوجد أي مشكل ولا تمس بحرية الصحافة”.