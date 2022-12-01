هذا ما قاله وزير التجارة حول ارتفاع أسعار الخضر والفواكه

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، أن القطاع يسعى إلى ضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك. كما تعمل على مراقبة الممارسات التجارية وغير النزيهة ومحاربتها على مستوى أسواق الجملة والتجزئة لضمان احترام النصوص التنظيمية.

في حين، أشار وزير التجارة، إلى أن قطاعه عمل على التكفل بكل الاختلالات وذلك عبر جملة من الإجراءات. من أهمها تكثيف عمليات المراقبة والتركيز على المخازن وغرف التبريد في إطار محاربة المضاربة. والسماح بالبيع المباشر من الفلاح للمستهلك.

كما تم –يضيف رزيق-، ان قطاع التجارة عمل على تسقيف أسعار بعض المواد. في حين “أسعار الخضر حرة وتخضع لقانون الغرض والطلب، لا يمكن لمصالح الرقابة في التدخل”. رغم ذلك قامت مصالح التجارة بإجراءات على غرار المراقبة الفجائية وتنصيب خلايا يقظة تتكفل بتشخيص الوضع. ووجهنا تعليمات صارمة لتشديد الرقابة على غرف التبريد خاصة تلم المواد الموسمية المخزنة بهدف المضاربة. إلى جانب العمل على رقمنة مساحات التخزين.