هذا ما قاله وزير التجارة حول استيراد مواد التجميل

أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، أن الجزائر لم تُغلق استيراد مواد التجميل، بل قامت بترشيده للذهاب نحو الإنتاج المحلي تدريجيا.

وقال الوزير، في كلمة له على هامش فعاليات معرض كوسميتيكا بقصر المعارض بالجزائر العاصمة. إنّ الجزائر لم تغلق الاستيراد فيما يخص شعبة مواد التجميل. بل تم ترشيد الاستيراد للذهاب نحو الإنتاج المحلي.

ولفت الوزير، إلى أننا اليوم نحصي 250 شركة في المجال، شاركت في الطبعة الثالثة لمعرض كوسميتيكا، معتبرا أن هذا يبشر بالخير.

وقال الوزير، إن الجزائر لا تزال تستورد بعض مواد التجميل التي لا يتم إنتاجها محليا. مشيرا إلى تلبية الاحتياجات المحلية بنسبة 70 بالمائة.

وأضاف زيتوني، أن المواد الأولية أصبحت تنتج في الجزائر، حيث تعمل الشركات الناشئة مع خريجي الجامعات وإطارات الجامعات، في مصانع كبيرة، والتي أعطت دفعا كبيرا لهذا القطاع.

وأشار الوزير، إلى أن الجزائر حققت الكفاية في مواد العناية الجسدية، وتم توقيف الاستيراد، لأن هناك فائض كبير في الإنتاج المحلي.

وأكد الوزير، بخصوص مواد التجميل، أن الاستيراد مزال مفتوحا، لخلق المنافسة المحلية مع المستوردين، للوصول إلى صناعة 100 بالمئة من احتياجاتنا الوطنية محليا.