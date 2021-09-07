هذا ما قاله وزير التربية حول تلقيح التلاميذ

توقع وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، إن منحى التلقيح ضد الفيروس التاجي بقطاعه، سيأخذ شكل آخر مع دخول التلاميذ يوم 21 سبتمبر القادم، وكذا دخول الأساتذة اليوم والذين يبلغ عددهم نصف مليون أستاذ.

وحول تلقيح التلاميذ، أوضح الوزير، إن المعمول به حاليا هو تلقيح الأشخاص الذين يفوق سنهم الـ18 عاما، مؤكدا إن الجزائر تتبع ما هو معمول به في هذا الخصوص بكل دول العالم ولن تخرج عن توصيات منظمة الصحة العالمية.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير عن الابقاء على عمل اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات التعليمية إلى غاية نهاية شهر ديسمبر، وذلك لإستقبال أكثر عدد من المؤسسات التعليمية هذا الموسم.

كما تمنى الوزير، لكل أفراد الجماعة التربوية عودة موفقة لهم وللتلاميذ وناشد كل منتسبي القطاع إلى الإقبال بكثافة على التلقيح لتفادي الوباء الفتاك.

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