هذا ما قاله وزير التربية حول حادثة ذبح تلميذة أمام المدرسة بالمسيلة

تحدث وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بعابد، اليوم الخميس، حول الحادثة المفجعة بمقتل طفلة ذبحا، أمام المدرسة ببلدية سليم في ولاية المسيلة الثلاثاء الماضي.

وقال الوزير في إجابته على سؤال حول الحادثة، وأن المعتدي هو عامل في المؤسسة التربوية: “هذا الشخص قام بعمل وسوف يحاسب عليه”.

كما أضاف بلعابد في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى تيزي وزو: “الإجابة على هذا الأمر، هو من إختصاص المصالح المعنية بالتحقيق.. حتى ولو عندي المعلومة. لا أستطيع أن أقدمها لكم إحتراما للتحقيق، وحتى تتمكن المصالح المعنية من القيام بعملها”.

وتابع الوزير: “النواب العامون ووكلاء الجمهورية، سيخرجون ببيان حول الحادثة، عند الإنتهاء من تحقيقاتهم، وكل واحد فينا سيأخذ مسؤوليته والقانون سيحكم الجميع”.

هذا وأقدم شاب في العقد الثالث من العمر على قتل طفلة بعد خروجها من المدرسة بولاية المسيلة، قبل يومين.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الحادثة وقعت صبيحة اليوم الثلاثاء، أين أقدم شاب يبلغ من العمر 30 سنة. على ذبح الطفلة “م. ل” تبلغ من العمر 6 سنوات. تدرس بالقسم التحضيري بالمدرسة الإبتدائية الغربي بن عيس، ببلدية سليم.

كما أضافت ذات المصادر، أن جثة الطفلة تم نقلها و تحويلها نحو مستشفى محمد عسلي في عين الملح. مع تواجد مصالح الأمن في عين المكان وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.