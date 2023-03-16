هذا ما قاله وزير التربية حول مراجعة البرامج الدراسية للإبتدائي ومُشكل الإكتظاظ

تحدث وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، حول المناهج الدراسية التي تفوق مستوى التلاميذ وأعمارهم، في إجابته على أسئلة النواب اليوم الخميس.

وأوضح بلعابد، بخصوص المناهج الدراسية في التعليم الإبتدائي، أن هناك مؤسسات تعنى بالبرامج وكلهم جامعيين وكلهم يدركون الاختلالات الموجودة فيها.

وأكد الوزير، أن رئيس الجمهورية، قد أعطى تعليمات لمراجعة البرامج الدراسية قائلا: “في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. المراجعة تتم وفق خط مدروس”.

كما تطرق الوزير لمشكل الإكتظاظ، مطمئنا بأن السنة المقبلة ستكون أحسن بكثير من هذه السنة. مشيرا إلى أن السبت المقبل ستكون هناك ندوة لمناقشة هذه الإشكالية.

وأوضح بلعابد، بخصوص إكتضاض في الأقسام، أن عدد التلاميذ يزداد كل سنة حتى وصل إلى 11 مليون تلميذ يتمدرسون في مختلف الاقسام.

مشيرا إلى أن هناك مشاريع للمؤسسات التربوية لتخفيف الضغط وهذا من أجل تكريس مبدأ المساواة في التمدرس بين مختلف التلاميذ. والتب تعطلت بسبب الأزمة الصحية لجائحة كورونا التي أثرت على وتيرة الانجاز.

ومن جهة أخرى، أكد بلعابد، أن وزارة التربية تهتم بالجانب المهني والإجتماعي لمستخدميها بدليل مراجعة قانون المستخدمين.