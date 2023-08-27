هذا ما قاله وزير التربية حول موعد الدخول المدرسي

تحدث وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، عن موعد الدخول المدرسي، في زيارة ميدانية قادته إلى ولاية تيارت.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش هذه الزيارة التي تزامنت مع إلتحاق الموظفين الإداريين والتربويين بعملهم اليوم، أن الدخول المدرسي سيكون في وقت لاحق، سيتم الإعلان عنه قريبا.

وهنأ الوزير كل الأطقم الإدارية العاملة بالقطاع التي استأنفت العمل اليوم في انتظار التحاق الأساتذة يوم 3 سبتمبر 2023.

ولفت بلعابد، إلى أن عدد التلاميذ يتجاوز 11 مليون متمدرس خلال الدخول المدرسي الجديد، والذي شرعت الوزارة، في التحضير له مبكرا.

كاشفا عن دراسة العديد من الملفات من جديد في مجلس الوزراء لإضافة استراتيجيات جديدة. بما فيها تنصيب التربية البدنية على مستوى المدارس الإبتدائية.

وأضاف الوزير، أن القطاع يعمل في إطار العلاقات البينية بين القطاعات على تنسيق الجهود في مجال الرقمنة. وتسهيل الولوج إلى قاعدة بيانات خاصة بالتلاميذ والاساتذة. ومنها رقمنة تسيير السكنات الإلزامية ورقمنة الحركة النقلية للأساتذة.

موضحا أنه وعن طريق الرقمنة لن يبقى القطاع محدودا من ناحية عدد المناصب الشاغرة. ويمكن للأساتذة العمل في جو من الراحة والطمأنينة.

وحول الزيارة الميدانية لولاية تيارت، قال الوزير أن هذه الزيارة هي زيارة تفقدية لمشاريع قطاع التربية والتي تسير بوتيرة عالية جدا.

كاشفا أن عدد المنشآت التي سيتم استلامها بهذه الولاية بعنوان الدخول المدرسي 2023/2024 هي 52 هيكلا بيداغوجيا.