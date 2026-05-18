هذا ما قاله وزير التربية حول نتائج مسابقة الأساتذة

وذكّر الوزير، خلال ترؤسه اليوم الاثنين ندوةً وطنيةً عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بالعدد الكبير للمترشحين في مسابقة توظيف الأساتذة. مشيرا إلى أن العملية تسير وفق الرزنامة المضبوطة.

وأكد الوزير أن الإعلان الرسمي عن النتائج سيتم في اليوم نفسه، وعلى المستوى الوطني بقرار من وزير التربية الوطنية. ضمانًا لتكافؤ الفرص واحترام التنظيم الموحد للعملية.