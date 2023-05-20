هذا ما قاله وزير التربية عن أسئلة الامتحانات الرسمية
أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، أن إعداد مواضيع الامتحانات الرسمية سيتم بكيفية يجعلها في متناول التلميذ المتوسط.
كما أشار وزير التربية، في لقاء لضبط الترتيبات المتعلقة بالامتحانات المدرسية، أن الأسئلة لن تخرج عن الدروس. التي تم معالجتها حضوريا في القسم. حيث طمأن باتخاذ كل الإجراءات لضمان سير العملية في نزاهة وشفافية.
إنطلاق عملية تحضير مواضيع إمتحان شهادة البكالوريا 2023
وأوضح مصطفى بن زمران أن الفريق المكلف بتحضير وطبع مواضيع شهادة البكالوريا المتكون من 131 إطارا “يدخل ابتداء من اليوم في الحجر الكلي وهو معزول عن العالم الخارجي طيلة 38 يوما كاملا”.
وأضاف المفتش العام بوزارة التربية الوطنية بأن هذه المهمة الوطنية النبيلة”. لهذا الفريق في سبيل “إنجاح هذا الامتحان الوطني الهام.
كما إعتبر بن زمران أن ما يقدمه هذا الفريق يعد “دروسا في التضحية والواجب الوطني ”من أجل ضمان“. مصداقية الامتحان وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين”.
وأشار ذات المسؤول إلى أن الدولة “وفرت كل الظروف والامكانيات البشرية والمادية. لضمان نجاح جميع العمليات التحضيرية والاجراءات التنظيمية لسير الامتحانات المدرسية الوطنية في ظروف حسنة وملائمة”.
وسيجتاز التلاميذ في الفترة ما بين 5 و 7 يونيو المقبل امتحان شهادة التعليم المتوسط. ومن 11 إلى 15 جوان امتحان شهادة البكالوريا.