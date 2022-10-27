هذا ما قاله وزير التربية عن امتحان البكالوريا دورة 2023

قال، اليوم الخميس، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ان امتحان البكالوريا ،دورة 2023. سيكون بنفس الطريقة التي كانت في الدورات السابقة.

وقال وزير التربية في اجابته على سؤال النهار” اون لاين” انه سيتم الاحتفاظ بنصف ساعة. التي من خلالها يستطيع التلميذ اختيار احد الموضوعين الاختياريين.

وقال الوزير ان الوزارة تسعى، أن تكون الى جانب تلاميذ هذه المرحلة طيلة السنة الدراسية من اجل تحضيرهم لاجتياز هذا الامتحان المصيري.

وقد اعتمدت وزارة التربية منذ سنوات موضوعين في امتحان البكالوريا يمݣن التلميذ من اختيار الموضوع الذي يراه الانسب لمستواه، وتحضيراته.

وهذا ما اعتبره العديد من الفاعلين في قطاع التربية طريقة لمساعدة التلاميذ على بناء إجابة تعكس قدراتهم وتحضيراته طيبة السنة الدراسية. باعتبار ان الموضوعين يشملان اسئلة من دروس الفصول التعليمية الثلاث.

في حين، كانت قد كشفت الوزارة، عن موعد البكالوريا البيضاء التي تم تحديدها يوم 14 ماي 2023. بعدما أفرجت على اختبارات الفصول التعليمية الثلاث في الأطوار التعليمية الثلاثة.

كما أكدت وزارة التربية أن امتحان البكالوريا البيضاء والذي يعتبر آخر امتحان لمترشحي البكالوريا سيكون لمدة 5 أيام كاملة.

5 أيام نفس عدد الأيام التي يمتحن فيها التلاميذ في الإمتحان الرسمي. الذي لم يعلن تاريخه بعد ومن المرجح أن يكون شهر جوان القادم.

وكانت “النهار” قد نشرت تفاصيل الإختبارات الفصلية بالتواريخ مثلما نشرته وزارة التربية في بيان لها اليوم الأحد.